Multata di 746 euro mentre va a ritirare il pacco alimentare per il nipotino di 1 anno

Una donna di Pisa è stata multata mentre andava a ritirare il pacco di aiuti alimentari destinato al nipotino di 1 anno.

A raccontare la disavventura è stata proprio la protagonista, la signora Patrizia, intervistata dal quotidiano Il Tirreno. Patrizia ha raccontato come si è svolta la vicenda, tra disperazione e rabbia, precisando: “Stavo andando a prendere il pacco alimentare per il mio nipotino. Non ero in giro a divertirmi”. La 56enne era in auto con suo fratello, anche lui multato per 300 euro.

La donna, che ha parlato anche del suo passato di lavori precari, è stata multata per 746 euro, una cifra importante se si considera la sua condizione, resa ancora più difficile dal lungo lockdown.

Questa storia, secondo la testata, racconta come la pandemia stia facendo sentire i suoi effetti più pesanti proprio sulle fasce più deboli dal punto di vista economico e sociale.

(Credits photo: Getty)