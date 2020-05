Loro sono Buddy e Barley e consegnano le birre a domicilio (rispettando le regole)

Con il lockdown e le limitazioni imposte a causa della diffusione dell'epidemia da coronavirus, gli ordini online hanno vissuto una vera e propria impennata in tutto il mondo.

Ne sanno qualcosa i proprietari della Six Habors Brewery di Huntingdon, una birreria artigianale di New York (una delle città più colpite degli Stati Uniti) che per sopravvivere hanno dovuto rivedere completamente il loro modello di business puntando quasi completamente sulle consegne a domicilio.

Per consegnare le birre ai clienti rispettando il distanziamento sociale i proprietari della Six Harbors hanno pensato di chiedere aiuto ai propri cani, Buddy e Barley, due simpatici golden retriever di tre e un anno.

Quando il furgone delle consegne arriva all'indirizzo del cliente, i due rider speciali vanno da soli sulla porta di casa per consegnare loro le birre, che vengono legate ai collari.

Come riporta il Telegraph, i gestori del birrificio hanno raccontato: «Siamo riusciti a unire l'utile al dilettevole: grazie ai nostri cani manteniamo il distanziamento dai clienti, evitando rischi di contagio, ma regaliamo anche un sorriso a tante famiglie».

(Credits photo: telegraph.co.uk)