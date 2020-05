Nicolas Cage vsarà Joe Exotic in una serie tv

In questi ultimi anni le serie tv hanno conosciuto un successo e uno sviluppo incredibili e adesso anche tante star del cinema iniziano a considerare questo percorso nella loro carriera. È il caso di Nicolas Cage che per la prima volta approderà in tv in una serie che racconterà la storia di Joe Exotic, il criminale e bizzarro ex proprietario di uno zoo in Oklahoma.

Tristemente noto per una condanna per omicidio e per abusi sugli animali, Joe Exotic in realtà è diventato un personaggio cult di una certa categoria di persone, ossia quelle che amano le armi, gli animali feroci e la trasgressione. Il merito della fama di quest’uomo è da attribuirsi al documentario “Tiger King: Murder, Mayhem and Madness”, che raccontava le vicende del suo zoo Maldonado-Passage e la diatriba con Corole Baskin, la direttrice del rifugio per animali abbandonati “Big Cat Rescue”. È proprio questa donna, tra l’altro, la vittima del tentato omicidio che è costato a Joe Exotic 22 anni di carcere. Questa pena, in realtà, è la somma delle condanne ricevute per questo e altri reati da lui commessi, tra i quali i già citati maltrattamenti nei confronti degli animali.

Questo personaggio negli Stati Uniti è diventato talmente famoso che Imagine Television Studios e CBS Television Studios hanno così deciso di dedicargli una serie tv di 8 episodi, ispirata all’articolo “Joe Exotic: A Dark Journey Into the World of a Man Gone Wild", pubblicato dal magazine Texas Monthly. Adesso, dunque, non resta che aspettare per vedere come Nicolas Cage interpreterà questo controverso personaggio.