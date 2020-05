Cina: corriere consegna cibo usando un esoscheletro rinforzato ispirato ad un videogioco

In tempi di lockdown quella del corriere è diventata una figura fondamentale. Ma il carico per questi lavoratori è sempre più impegnativo. Così l'azienda cinese Ele.me (la risposta cinese a Uber Eats) ha pensato di dotare i propri dipendenti di speciali tute per trasportare pesi maggiori senza affaticarsi troppo.

Le tute, progettate da ULS Robotics, sono costituite da una sorta di esoscheletro rinforzato che aiuta il lavoratore a sollevare grandi scatole impilate sulla schiena. Chi ha giocato almeno una volta a "Death Stranding" non farà fatica a vedere in queste tute una netta somiglianza con quelle indossate dal personaggio del videogioco di Hideo Kojima.

Nelle ultime settimane è diventato virale il video del corriere che effettua le consegne di cibo indossando l'esoscheletro in fase di test. E l'account Twitter ufficiale di Sixth Tone, che ha riportato la notizia, ha chiaramente citato il videogioco Death Stranding come fonte di ispirazione per la realizzazione di queste tute.

Straight out of a video game: China’s ubiquitous food-delivery app https://t.co/O6kOT9RrJG caught the Chinese internet’s attention this week after testing a powered exoskeleton for its couriers. The exoskeleton endows the wearer with the strength to carry up to 50 kg with ease. pic.twitter.com/4elmxRhLDU