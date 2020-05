Il Sindaco di Catanzaro festeggia l’inizio della Fase 2 in strada con torta e spumante: è polemica

La Fase 2 è iniziata ma il ritorno a una vita normale è ancora ben lontano: bisogna essere ancora molto cauti per evitare una seconda ondata di contagi, senza considerare che sono ancora tanti i malati e le persone che lottano per sopravvivere. Nonostante questo, a Catanzaro il Sindaco Sergio Abramo ha deciso di festeggiare la fine della quarantena vera e propria e l’inizio della graduale riapertura.

Nel quartiere Maddalena della città, il Sindaco, insieme ad alcuni Vigili Urbani e ai cittadini presenti, ha simbolicamente stappato una bottiglia di spumante; come ogni festa che si rispetti, non poteva di certo mancare la torta, tagliata poi a fette e distribuita tra i presenti. “Speriamo che questa quarantena – ha detto una vigilessa – abbia portato un sorriso in tutte le nostre case”.

La decisione di Abramo di festeggiare ha suscitato delle polemiche: è vero che i partecipanti al party cittadino indossavano tutti la mascherina, ma hanno comunque creato un assembramento, senza rispettare il distanziamento sociale. Inoltre, a molti è sembrato inopportuno festeggiare visto che la pandemia non è affatto finita e che tanti italiani stanno ancora lottando contro il virus, senza contare che una festa del genere potrebbe indurre molti cittadini a pensare che l’emergenza sia davvero finita e che dunque si possa tornare alla vita di prima. In questo modo tante persone potrebbero incautamente abbassare la guardia quando, al contrario, nella Fase 2 è necessario mantenere alto il livello di sicurezza per far sì che il Coronavirus non si diffonda di nuovo, vanificando tutti gli sforzi fatti finora da tutta l’Italia.