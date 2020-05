Arriva un nuovo libro di Twilight: “Midnight Sun”, il prequel della storia

I fan della saga di “Twilight” non stanno più nella pelle: dopo anni d’attesa, quest’anno finalmente uscirà “Midnight Sun”, un nuovo romanzo che costituisce il prequel della celebre storia, raccontato peraltro dal punto di vista di Edward Cullen.

A confermare la pubblicazione di questo nuovo libro è stata la stessa autrice, Stephanie Meyer, durante un’apparizione al programma “Good Morning America”. La scrittrice ha rivelato anche la data di uscita del nuovo capitolo della saga, il 4 agosto, anche se per ora si tratta solo dell’uscita negli Stati Uniti.

“Stiamo vivendo un momento folle e non ero sicura che fosse il momento giusto per pubblicare questo libro, ma alcuni di voi lo stanno aspettando da così tanto tempo - ha detto - Non mi sembrava giusto farvi aspettare ancora”.

Di questo nuovo romanzo al momento sappiamo solo che si tratterà di una nuova versione di “Twilight”, il libro che ha dato inizio alla storia: questa volta, però, a narrare le vicende non sarà Bella Swan, bensì il suo fidanzato vampiro Edward Cullen. È molto probabile, insomma, che nel prequel non ci sia il licantropo Jacob Black, il nemico del vampiro, elemento che di certo fare gioire i fan del “team Edward”.