Le focacce diventato quadri di Van Gogh: l’idea di una fornaia americana

In questo periodo di quarantena tante persone si sono cimentate con la realizzazione di pane, pizza e focacce fatte in casa. In questo contesto, una fornaia americana ha avuto un’idea geniale che l’ha resa famosa sui social: le focacce artistiche.

Nel suo negozio in Massachusetts questa donna ha iniziato a creare delle vere e proprie opere d’arte: la focaccia è diventata una sorta di tela sulla quale applicare fiori e decorazioni, realizzate ovviamente con degli alimenti, come peperoni, olive, erba cipollina e pomodorini. Il risultato sono delle focacce che ricordano molto i quadri di Van Gogh.

L’incredibile lavoro di questa fornaia è stato di ispirazione per tante altre persone che hanno deciso di imitarla, cimentandosi con le focacce artistiche e poi pubblicando i risultati sui social, utilizzando gli hashtag #BreadArt e #FocacciaPrimavera. La fornaia americana ha pubblicato anche un utilissimo tutorial che ha contribuito alla diffusione di questa nuova forma artistica e culinaria.