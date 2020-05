Questo WC è intelligente: controlla la salute con l'analisi di feci e urine

Dei ricercatori americani dell'Università di Stanford hanno progettato e creato un WC intelligente, uno smart toilet in grado di analizzare le feci e le urine in tempo reale per capire se ci sono malattie in atto. Lo smart toilet può monitorare le variazioni della salute nel tempo e indicare i segni di problematiche fisiche. Una ricerca pubblicata su Nature Biomedical Engineering, descrive questo sistema igienico montabile efficace nell'analisi dei liquidi biologici.

Il sistema è modulare e i suoi vari strumenti possono essere montati su servizi igienici standard. Mentre una persona svolge la propria attività, funziona silenziosamente in background, scansionando i rifiuti biologici e quindi caricando i dati sul cloud. Gli studiosi hanno affermato che il sistema è particolarmente efficace in quanto consente un monitoraggio continuo della salute. "La cosa bella di una toilette intelligente è che a differenza di altri dispositivi, non puoi togliertela. Tutti usano il bagno, non c'è proprio modo di evitarlo, e questo aumenta il suo valore come dispositivo di rilevazione delle malattie."

Naturalmente, i servizi igienici sono in genere utilizzati da più persone, quindi il dispositivo deve essere in grado di distinguere un utente da un altro. A tal fine il sistema ha una leva di scarico con uno scanner di impronte digitali e una macchina fotografica. Questa fotocamera identifica le persone. Tracciando i dati nel tempo, il sistema potrebbe avvisare gli operatori sanitari di potenziali problemi, come i primi segni di una malattia.