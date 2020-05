Facebook introduce gli avatar: scopri come creare il tuo

Dopo l'arrivo negli Stati Uniti, arrivano anche in Italia gli avatar da utilizzare su Facebook. Sono degli sticker a propria immagine e somiglianza da usare nei commenti, post o su Messenger. Il social network ha appena rilasciato un aggiornamento che consente di creare la propria immagine virtuale, per rendere più interattiva la condivisione degli status. Ma come si fa? Molto semplice. Basta andare nei commenti di un qualsiasi post, cliccare sull’icona delle emoticon che fa accedere direttamente all’opzione "crea il tuo avatar". A questo punto non resta che inventare la propria immagine, puoi scegliere il colore della pelle, la forma del viso, il taglio di capelli, la forma degli occhi, delle sopracciglia, della bocca e del naso.

Puoi anche selezionare che make up avere e l’acconciatura. Non può mancare il vestito: puoi indossare una tuta, un jeans, un abito elegante. Poi scegli come usare l'avatar. Può essere un'immagine del profilo, un post, o con una serie di adesivi da condividere anche su Messenger. Insomma è molto semplice e divertente. Inoltre la creazione non prevede la scelta del sesso: Facebook ha preferito rendere il tutto gender neutral e saranno le scelte degli utenti a definire un look maschile o femminile.