Vanessa Bryant trova una lettera di Kobe mai aperta prima: "All'amore della mia vita"

Una sorpresa inaspettata per Vanessa Bryant. La moglie del campione, scomparso in un incidente aereo lo scorso 26 gennaio insieme a sua figlia Gianna, qualche giorno fa ha trovato un biglietto di Kobe che non aveva mai aperto prima.

Lo ha raccontato la stessa Vanessa in un toccante post pubblicato sul suo profilo Instagram, rivelando di aver voluto attendere prima di aprirlo: «Ieri ho trovato una busta indirizzata "All'amore della mia vita. Dal tuo papi". Ho aspettato ad aprirla fino al mio compleanno. Mi ha dato modo di avere qualcosa da aspettare con ansia. Ironia vuole che Kobe avesse messo in copertina una mia foto ridisegnata da un artista così che un angelo mi tenesse in alto».

Vanessa ha postato su Instagram una foto in cui si intravede una parte di quella lettera, che la moglie di Kobe ha considerato come una sorta di regalo di compleanno (festeggiato lo scorso 5 maggio).

Il post di Vanessa continua con un pensiero anche per la sua Gigi: «Mi manca l’amore della mia vita e mi manca la mia piccola e dolce Mamacita». Poi, riferendosi alle altre figlie, conclude: «Oggi sono grata di svegliarmi con le mie 3 dolci ragazze. Vorrei che fossimo tutti insieme».

(Credits photo: Instagram/vanessabryant)