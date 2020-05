Inseguimento da film in pieno centro a Milano: uomo scappa dall'ambulanza

Nel tardo pomeriggio di martedì un 30enne è stato protagonista di una fuga da film in pieno centro a Milano, finendo con l'essere arrestato per ben due volte nel giro di poco più di due ore.

L'auto sulla quale viaggiava l'uomo, un cittadino marocchino irregolare, è stata fermata dalla Polizia per un controllo intorno alle 18. Ma alla vista della polizia, lui e un secondo uomo avrebbero tentato la fuga. Dopo una colluttazione (e il ferimento di un agente), i due sono stati arrestati perché trovati in possesso di droga (cocaina ed eroina).

Portato in Questura per sbrigare le pratiche dell'arresto, il 30enne ha finto un malore ed è stato accompagnato in ambulanza al vicino ospedale Fatebenefratelli, scortato da una volante.

Al momento dell'apertura delle porte dell'ambulanza, però, l'uomo ha tentato una seconda fuga a piedi nudi. Ma è stato raggiunto in pochissimo tempo da più di dieci volanti della Questura. Gli agenti lo hanno nuovamente arrestato, aggiungendo alle prime accuse, anche quelle di evasione e resistenza a pubblico ufficiale.

