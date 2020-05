Svelato il mistero del nome del figlio di Elon Musk, X Æ A-12

Elon Musk è diventato papà per la sesta volta. Lui e la musicista canadese Grimes hanno dato il lieto annuncio sui social, dove sono stati subissati dalle domande dei fan, alle quali non si sono sottratti. Oltre alle foto dolcissime, il papà ha rivelato anche il nome del piccolo: X Æ A-12 Musk.

Sappiamo tutti che il numero uno di Tesla è un tipo un po' bizzarro, ma un nome del genere ha scatenato la curiosità dei suoi follower che hanno voluto sapere di più.

Per fortuna è venuta in aiuto la mamma, che in un tweet ha spiegato che la X è la “variabile incognita”, quella che viene comunemente usata in matematica, Æ è la pronuncia “elfica” per amore o per la sigla dell’intelligenza artificiale AI, A-12 è il nome di un aeroplano “non violento” prodotto dalla Lockeed, che piace moltissimo ai genitori del piccolo nato ("No armi, no difese, solo velocità. Forte in battaglia ma non violento", aggiunge la cantante). E in più la A simboleggerebbe anche l'iniziale della canzone preferita di Grimes, "Archangel". Ecco svelato il mistero.

•X, the unknown variable ⚔️

•Æ, my elven spelling of Ai (love &/or Artificial intelligence)

•A-12 = precursor to SR-17 (our favorite aircraft). No weapons, no defenses, just speed. Great in battle, but non-violent

+

(A=Archangel, my favorite song)

(⚔️ metal rat) — ꧁ ༒ Gℜiꪔ⃕es ༒꧂ 小仙女 (@Grimezsz) May 6, 2020

Resta però ancora poco definibile la sua pronuncia. Ex Ash Ei Twelve? Oppure, Ex Ash Ei Minus Twelve? Nel frattempo Elon si coccola il bambino.