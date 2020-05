Stasera arriva l'ultima Superluna dell'anno, la più grande

Questa sera, dalle 20 in poi e fino alle 05:45, tutti con il naso all'insù per ammirare la Superluna... la più grande e l'ultima di questo 2020. Una Luna molto luminosa e più grande del 6% rispetto a quelle già viste nel corso dell'anno, perché si trova a distanza ravvicinata dalla Terra. In genere, infatti, il satellite è a 384mila chilometri di distanza: stasera sarà, invece, a 361.184 chilometri dal pianeta terrestre.

I nativi americani la chiamavano Luna dei Fiori, perché illuminava il raccolto in questa stagione dell'anno, quando la primavera risveglia le piante e i fiori. Un fenomeno che non possiamo assolutamente perdere: il prossimo ci sarà ad aprile 2021. Quest'anno il cielo ci ha regalato innumerevoli spettacoli. Tra marzo e aprile, infatti, ci sono state altre due Superlune. E l'ultima sarà davvero incredibile.

Quando farà buio, il satellite naturale sarà visibile e molto vicino a noi: basta alzare gli occhi al cielo per ammirarlo tanto da farci vedere l'immensità dello spazio. Sarà una Luna ipnotica e verremo travolti dalla sua bellezza.