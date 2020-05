La figlia di Jude Law è protagonista del nuovo fashion film di Fendi

Iris Law, la figlia 19enne che Jude Law ha avuto con l'ex moglie, l'attrice Sadie Frost, è la nuova musa ispiratrice di Fendi.

Iris, classe 2000, ha gli stessi splendidi lineamenti di suo padre: naso sottile, labbra disegnate e gli inconfondibili occhi acquamarina dell'attore. La bellissima figlia d'arte, però, a quanto pare, piuttosto che seguire le orme dei genitori nel mondo del cinema, ha scelto quello della moda.

Nel nuovo fashion film di Fendi, ambientato in una sorta di doll house con tappezzeria d’antan, Iris appare sempre con la sua Peekaboo Bag, icona della casa di moda.

La 19enne, tra una scena e l'altra girata in stile VHS, si racconta e confessa: “Ho sempre amato la moda, fin da quando ero piccola, quindi è stato piuttosto naturale per me avvicinarmi a questa industria”.

E questa rivelazione non sorprende di certo gli oltre 260 mila fan che seguono il suo account Instagram, dove condivide quotidianamente i suoi look originali ed eccentrici.

(Credits photo: Instagram/ellethailandofficial)