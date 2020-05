Torino, barista multato per aver portato il caffè a due poliziotti

Giuseppe Viscardi, il gestore del bar napoletano “Tuocc & Fujie” di via Monte di Pietà, a Torino, ha ricevuto una multa salata per aver consegnato due caffè. L’uomo aveva ricevuto un ordine da parte del direttore del banco dei pegni, il quale aveva deciso di offrire un caffè ai due poliziotti incaricati di gestire la lunga coda di persone per mantenere la sicurezza.

Il barista ha così consegnato un caffè al direttore del banco dei pegni nel suo luogo di lavoro, e poi altri due caffè ai due poliziotti presenti in strada. “Quando sono tornato nel bar, due vigilesse in borghese mi hanno seguito e multato – ha spiegato Giuseppe Viscardi a Repubblica - Volevo riaprire anche prima del 4 maggio, organizzandomi con le consegne, ma la mia clientela è composta principalmente da impiegati degli uffici e quindi ho aspettato che in parte riaprissero. Farò ricorso contro questa multa assurda che affonda il coltello nella piaga in una situazione già drammatica – ha sottolineato - Siamo chiusi da mesi e stiamo cercando in qualche modo di rialzare la testa, rispettando tutte le regole”.

Secondo le vigilesse che hanno multato l’uomo con una sanzione di 400 euro, la consegna dei caffè ai due poliziotti in strada rientra nell’attività di asporto, un’attività ancora non consentita in Piemonte, dove è invece permessa quella di delivery, ossia la consegna presso un indirizzo specifico. Per questo motivo i Vigili Urbani di Torino hanno difeso l’operato delle due vigilesse: “Se i caffè fossero stati portati all'interno del monte dei pegni, sarebbe stata un'attività di delivery, totalmente consentita – riferiscono dal Comando - La consegna, però, è avvenuta in strada, appena fuori dal locale e dunque si tratta di un servizio di asporto non ancora permesso”.