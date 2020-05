Il video shock della Vespa killer che lotta con un topo sta facendo il giro del mondo

In queste ore sta diventando virale sui social il video di uno scontro letale tra un topolino ed un esemplare di vespa killer.

Nel video, pubblicato su Twitter dall'account "Welcome to Nature", si vede l'insetto che attacca il topolino. Quest'ultimo prova in ogni modo a liberarsi, contorcendosi, ma alla fine è l'insetto ad avere la meglio.

Hornet and mouse locked in a fight to the death pic.twitter.com/947T4g5JMf — Welcome To Nature (@welcomet0nature) May 3, 2020

New York Times ha spiegato che questo spaventoso insetto, che può arrivare a misurare anche più di 4 centimetri e che in volo raggiunge la velocità di 40 km orari, può mette in serio pericolo la sopravvivenza delle api e può risultare pericoloso anche per l'uomo. La testata riporta infatti che il calabrone ogni anno uccide circa 50 persone in Giappone e in Cina.

Non si sa esattamente dove il video in questione sia stato girato, ma sta diventando virale proprio ora perché pare che l'insetto sia arrivato anche in Italia, in particolare nelle regioni del nord (Toscana, Piemonte, Liguria, Emilia e Veneto).

Nello stato di Washington, dove è già presente, il calabrone killer viene combattuto con un'App attraverso la quale i cittadini segnalano i suoi avvistamenti.

(Credits photo: Twitter/welcomet0nature)