Arriva la mascherina FFP3 made in Italy lavabile (e dura per sempre)

Le mascherine oggi sono il bene più prezioso. In commercio ce ne sono tantissime e, come tutti sappiamo, quelle con filtro FFP3 sono le più sicure. Una startup siciliana, fondata proprio in questo periodo di pandemia, ha ideato iMask, una mascherina innovativa, con filtro FFP3, completamente lavabile e riutilizzabile all'infinito. È realizzata con un materiale simile al silicone, ovvero la gomma termoplastica anallergica. Non ha la valvola, ma garantisce il massimo della protezione, sia per gli altri che per noi stessi.

Inoltre, iMask è regolabile (tipo le maschere da sub), elastica e si adatta alla perfezione su qualsiasi forma del viso. La cosa più importante, però, oltre alla protezione, è il fatto che sterilizzandola e lavandola quando serve, questa mascherina può essere utilizzata praticamente per sempre ed è riciclabile al 100%. Non è usa e getta, insomma, e questo rappresenta un vantaggio anche per l'ambiente. Il filtro ha la durata di un mese e poi può essere cambiato.

Per non parlare del design. Ormai le mascherine sono diventate un vero e proprio "capo di abbigliamento", è per questo motivo che iMask è disponibile in varie colorazioni. C'è anche la versione trasparente, in modo da mostrare il sorriso una volta indossata.

La mascherina iMask è perfetta anche nel prezzo: costa, infatti, solo 15 euro e i filtri sono venduti a 2 euro in pacchetti da 5. insomma, una vera e propria convenienza.