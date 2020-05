Mamma gatta porta il suo gattino malato in ospedale: le foto sono tenerissime

I medici del pronto soccorso di un ospedale di Istanbul, in Turchia, nei giorni scorsi hanno assistito un paziente molto speciale: si tratta di un gattino che è stato portato fin dentro l’ospedale dalla sua mamma gatta.

“Oggi eravamo al pronto soccorso dell’ospedale quando un gatto si è precipitato da noi con la sua prole in bocca”, questo è il racconto di Merve Ozcan, uno dei medici presenti che ha anche scattato delle foto alla micia con il suo cucciolo.

Yavrusu biraz haylaz biri, annesi bulduğu yerde kapıp götürüyor pic.twitter.com/GYvBXt3UQz — Merve Özcan (@ozcanmerveee) April 27, 2020

Il personale sanitario ha accolto i due gatti, dando un po’ di latte al piccolino e del cibo alla mamma. La gatta non ha mai perso di vista il suo piccolo e sembrava davvero in apprensione per lui. In seguito i due felini sono stati portati dal veterinario che ha prestato loro le cure necessarie. Questa storia ha fatto il giro del web e le dolcissime foto della mamma gatta che trasporta il suo piccolo sono riuscite a intenerire anche i cuori più duri.