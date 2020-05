Dal 18 maggio tornano anche le messe in Chiesa

I fedeli potranno tornare in Chiesa per partecipare alla Santa Messa a partire dal 18 maggio: il Governo ha siglato l’accordo con la CEI a Palazzo Chigi, rendendo poi pubblico il protocollo contenente tutte le disposizioni per poter celebrare le funzioni religiose in totale sicurezza.

Il protocollo, sottoscritto dal Presidente della CEI, il Cardinale Gualtiero Bassetti, dal Premier Giuseppe Conte e dal Ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, era molto atteso dai credenti, i quali, però, adesso sono chiamati a rispettarlo attentamente per poter accedere ai luoghi di culto senza il rischio di nuovi contagi.

Le principali norme per tornare a celebrare e a partecipare alla Santa Messa sono le seguenti: il segno della pace e la raccolta delle offerte saranno vietate; la Comunione può essere distribuita dal celebrante o dal ministro straordinario solo dopo che questi avranno provveduto a igienizzare le mani e dopo che avranno indossato guanti e mascherina; in ogni caso le ostie dovranno essere distribuite senza entrare in contatto con le mani dei fedeli; l’organista sarà ammesso ma senza coro; i fedeli dovranno mantenere la distanza di sicurezza; alcuni sacramenti come la Confermazione restano sospesi; gli ingressi in chiesa, infine, andranno contingentati in base alla capienza degli edifici e dovranno esserci dei volontari che controllino e gestiscano i flussi in entrata e in uscita. Le persone che presenteranno sintomi influenzali non potranno essere ammessi in chiesa: per ragioni di età e di salute, si consiglia alle persone più anziane di rimanere comunque a casa, anche perché le celebrazioni verranno trasmesse anche in streaming.

Il testo integrale del protocollo firmato dal Governo con la CEI è disponibile a questo link.