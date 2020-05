Seppellisce la madre disabile nel deserto: salvata dopo 3 giorni

Una donna di 79 anni, disabile, è stata seppellita viva nel deserto. È stata tratta in salvo dopo tre giorni, le sue condizioni ora sono stabili, ma l'anziana ha rischiato di soffocare. La tragedia è successa in Cina e a seppellire la donna paralizzata è stato il figlio di 58 anni. In questo modo sperava di ucciderla. La nuora, però, si è insospettita dalle risposte vaghe e confuse che il marito le dava in merito alla madre. Ha affermato di averla portata da alcuni parenti, così la donna è stata assalita dai dubbi e ha chiamato le Forze dell'Ordine.

La Polizia dello Shaanxi, nella Cina nord-occidentale, ha preso l'uomo e lo ha interrogato. Sotto le domande degli agenti, il 58enne è crollato e ha confessato tutto, riferendo anche che aveva seppellito la madre a sud della contea di Jingbian. Giunti sul posto, i poliziotti hanno iniziato a perlustrare la zona e a un certo punto hanno sentito una persona gridare. La donna si trovava all'interno di una torba deserta: era agonizzante, è stata 3 giorni e 3 notti senza mangiare e bere.

È stata subito trasportata in ospedale e ora si trova in condizioni stabili. Il figlio, invece, è stato arrestato e le indagini per tentato omicidio sono ancora in corso.