Pelle dei piedi nel formaggio grattugiato: arrestate compagne di stanza

Fin dove può spingersi la goliardia tra ragazzi? Forse ben oltre l'immaginabile! In un college americano delle studentesse hanno architettato uno scherzo a dir poco disgustoso ai danni della propria compagna di stanza.

Le tre hanno infatti mescolato la pelle secca dei propri piedi a del formaggio grattugiato in busta, assistendo alla scena in cui la povera ragazza lo mangiava ignara di tutto.

Lo scherzo è bello finché dura poco, recita un adagio; ma anche finché non attenta alla salute di chi lo subisce! Le tre malefiche studentesse sono state infatti arrestate con l’accusa di aggressione nei confronti della loro quarta compagna di stanza. Sono: Ann, studentessa d’infermieristica e membro dell’All-Iowa Academic Team, Kyiah Elaine, diciannovenne ex studentessa della Honor List e la ventenne Ellie.

L'aggravante per le tre, sta nel fatto che all'epoca dei fatti, il 13 marzo, era già in corso un'allerta pandemia per coronavirus. I pomelli delle porte del campus venivano continuamente sanificati e tutti gli studenti erano stati invitati a rispettare le norme igieniche del caso, nell'attesa della chiusura degli alloggi.

Nonostante tutto, sembra che le perfide studentesse se la caveranno senza mettere piede in prigione.