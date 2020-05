Masterchef, una concorrente serve un uccello crudo e viene cacciata

Nell’ultima puntata dell’edizione spagnola di Masterchef è accaduto un episodio che sta facendo molto discutere: al termine della prova del Pressure Test, Saray, una delle concorrenti ha servito alla giuria una pernice cruda, ancora da spennare, guarnita con tre pomodorini sul dorso. In molti hanno pensato a una protesta animalista, ma in realtà la concorrente ha voluto dimostrare il suo disappunto per il poco tempo a disposizione per la prova: secondo lei 20 minuti sono davvero troppo pochi per spennare, pulire e cucinare l’animale, senza contare il fatto che queste operazioni le facevano un po’ impressione.

La giuria, composta da Jordi Cruz, Samantha Vallejo-Nagera e Pepe Rodriguez, è rimasta a bocca aperta di fronte a quello spettacolo definito “disgustoso”. A quel punto lo chef Cruz ha rimproverato la concorrente: “Mai mi ero trovato in una situazione del genere in otto anni di programma – ha detto - Presentarti qui con una pernice morta, in questa maniera, non è solo una mancanza di rispetto nei miei confronti, ma lo è nei confronti dei tuoi compagni, che hanno avuto il tuo stesso compito e il tuo stesso tempo e sono riusciti a portare a termine la prova. È una mancanza di rispetto verso i 28.000 aspiranti concorrenti che si sono presentati ai provini e hanno provato con tutte le loro forze a entrare nel programma. Qualsiasi siano le tue ragioni – ha concluso - non hai giustificazioni”.

Así ha sido la expulsión de Saray en el cuarto programa de #MasterChef 8 https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/PYvzC9D0oq — MasterChef (@MasterChef_es) May 4, 2020

Com’è facile immaginare, la concorrente è stata cacciata dalla trasmissione. Saray fa l’assistente sociale a Cordoba e ai provini per il programma ha convinto anche per la sua storia difficile, dovuta alla sua transessualità, mai accettata dalla famiglia. “La verità è che abbiamo sbagliato noi – ha detto ancora lo chef in giuria - Ha sbagliato il programma a sceglierti, a puntare su di te. Penso che farti entrare sia stato il più grande errore di sempre nella storia di Masterchef”.