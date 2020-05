"Trova le differenze": questo enigma ha fatto impazzire i lettori di un giornale

Spesso i giornali scelgono di inserire tra le proprie pagine giochi, enigmi o cruciverba per intrattenere i lettori. Lo fa anche la testata "The Baltimore Sun", ma l'enigma pubblicato nel numero dello scorso 26 aprile ha fatto letteralmente impazzire i lettori.

Si trattava del classico gioco "trova le differenze": il giornale ha pubblicato le due immagini invitando i lettori ad individuare i 10 dettagli diversi.

Il giochino, che solitamente è semplice e rilassante, questa volta però si è rivelato un vero rompicapo. Trovare quelle 10 differenze, infatti, era semplicemente impossibile perché, come ha confessato nel numero successivo il giornale, per un errore di stampa erano state pubblicate due immagini praticamente identiche.

Il giornale (ovviamente) si è scusato con i lettori, scrivendo: «Nelle edizioni di domenica 26 aprile, le immagini della rubrica’Trova le differenze’ erano erroneamente la stessa immagine e non erano in realtà diverse. The Baltimore Sun si rammarica dell’errore».

La correzione è stata anche condivisa su Twitter da uno dei giornalisti della testata, Nathan Ruiz, e il suo tweet è diventato virale.

Can’t stop thinking about this correction in today‘s Sun. pic.twitter.com/J9tsRqXYTh — Nathan Ruiz (@NathanSRuiz) April 28, 2020

(Credits photo: baltimoresun.com)