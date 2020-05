Rinvenute tracce di Coronavirus nei testicoli, ma non dimostrano la trasmissione sessuale

Recenti test hanno dimostrato che il Coronavirus può persistere nella saliva e nelle feci delle persone colpite anche dopo la guarigione. Come dimostrato da uno studio condotto in Cina e pubblicato su Jama Network Open in questi giorni, alcuni ricercatori hanno trovato tracce di Sars-CoV 2 anche nei testicoli di alcuni pazienti.

La ricerca è stata effettuata a Shangqiu su campioni di sperma appartenenti a 38 uomini positivi al test del Covid-19, alcuni dei quali erano ormai guariti. In totale, tracce del virus sono state rivenute in 6 uomini, quattro ancora sintomatici e due che si erano ripresi da poco, massimo tre giorni. Questo dato, però, non significa che il virus sia trasmissibile per via sessuale attraverso il contatto con lo sperma, un’eventualità che va studiata e dimostrata per accertare il pericolo di infezione.

“È una scoperta interessante ma va ancora confermato che il virus sia infettivo – ha detto al New York Times Stanley Perlman, professore di microbiologia, immunologia e pediatria dell’Università dello Iowa – i test potrebbero infatti aver rilevato semplicemente dei frammenti di RNA virale”. Su questo argomento sono stati effettuati anche altri studi, come ad esempio quello condotto a Wuhan e poi pubblicato sulla rivista Fertility and Sterility: in questo caso è stato analizzato lo sperma di 34 uomini un mese dopo la diagnosi da Coronavirus e non è stata rivenuta alcuna traccia del Sars-CoV 2.

In ogni caso, che un virus possa persistere nel tratto riproduttivo maschile non è una novità: in passato i ricercatori hanno scoperto che anche i virus di Ebola e di Zika possono restare nei testicoli anche per mesi dopo l’avvenuta guarigione. Tuttavia, come riporta il New York Times, alcune cliniche che si occupano di fertilità negli Stati Uniti al momento non accettano nuovi donatori per evitare che le donne possano essere infettate durante la fecondazione assistita.