Il marito fa photobombing durante le videocall della moglie e le foto sono uno spasso

Cara Fields e suo marito sono una coppia di americani che, come milioni di persone in tutto il mondo, sono costretti a lavorare da casa per fermare la diffusione del Coronavirus.

Cara, che è il capo dello staff marketing di Elanco, una società per la salute degli animali con sede nell'Indiana, risente dell'equilibrio ormai svanito tra lavoro e vita privata. Così suo marito ha pensato bene di movimentare le giornate e, di tanto in tanto, quando la moglie è impegnata in una call di lavoro su Zoom, compare improvvisamente sullo sfondo, indossando dei buffi costumi.

All'inizio, il marito di Cara che si è sempre divertito a mettere la moglie in imbarazzo, indossava solo cose che già possedeva, ad esempio il cappello da cowboy o delle camicie hawaiane. Fino a quando gli amici non hanno iniziato a spedirgli costumi di Halloween.

Dopo che Cara ha condiviso le foto delle gag di suo marito su LinkedIn, sono subito diventate virali.

La pandemia ci ha insegnato molto sul lavoro da casa: che è possibile, per la maggior parte dei lavoratori, e anche che ci si può divertire. La società americana Gallup, attraverso un sondaggio, ha rilevato che quasi il 60% degli americani che lavorano da casa preferirebbe lavorare da remoto il più possibile anche dopo la fine dell'emergenza.