Ecco le possibili riaperture regionali del 18 maggio

In questi giorni il Governo fornirà alle Regioni delle linee guida che regoleranno la riapertura della maggior parte delle attività economiche e commerciali a partire dal 18 maggio. Il Ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia si sta occupando proprio del rapporto con le Regioni che potranno ripartire in modo diverso a seconda della situazione di ogni singolo territorio.

“Dal 18 maggio ci sarà una nuova fase, che porterà a una differenziazione territoriale – ha dichiarato il Ministro - Potranno riaprire gran parte delle attività economiche, ma non possiamo far ripartire attività senza protocolli di sicurezza. Comprendiamo l'esigenza delle Regioni di avere in tempi brevi un quadro che consenta loro di avviare le riaperture differenziate”.

Secondo il Governatore della Liguria, Giovanni Toti, a partire dalla prossima settimana potranno riaprire tutti i negozi, compresi parrucchieri, estetisti, bar e ristoranti e saranno le Regioni a decidere quali attività potranno riaprire, in base ai dati dell’epidemia e in ogni caso seguendo le linee guida che il Governo fornirà loro a breve.

Proprio oggi, infatti, è prevista una riunione tra l’Esecutivo e i Governatori delle Regioni per stabilire i criteri nel rispetto dei quali si potrà riaprire la prossima settimana. In base alle richieste e alle osservazioni portate sul tavolo durante questo confronto, si procederà alla stesura di un protocollo di sicurezza condiviso da tutte le Regioni.