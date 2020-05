In arrivo il reddito di emergenza: ecco come richiederlo

Oggi il Governo si riunirà per approvare il decreto Rilancio, che comprenderà ulteriori nuove misure per rispondere alla crisi economica dettata dall’emergenza Coronavirus. I provvedimenti da 55 miliardi riguarderanno famiglie e imprese e comprenderanno anche l’introduzione del Rem, ossia il Reddito di Emergenza, destinato ai nuclei familiari più in difficoltà. La misura è ancora in fase di discussione tra maggioranza e opposizione, ma pare sia stata trovata un’intesa.

Al momento sono state rese note le condizioni generali contenute nella bozza del decreto che riguarderà questa misura di sostegno economico, in attesa dell’approvazione definitiva. Il sussidio non potrà sommarsi ad altri eventuali aiuti già ricevuti dalle famiglie, come ad esempio il reddito di cittadinanza: per l’erogazione del Rem è infatti previsto un limite Isee di 15mila euro e di patrimonio entro i 10mila euro; tuttavia, il tetto salirà a 25mila euro se all’interno del nucleo familiare sono presenti persone disabili.

Il sussidio verrà corrisposto in due quote tra i 400 e gli 800 euro a seconda della situazione economica di ciascun richiedente. Per ottenere il Rem le domande andranno inviate entro la fine di giugno e le pratiche, dalla valutazione della richiesta fino all’erogazione della somma, saranno gestite dall’Inps.