Cina, un uomo seppellisce tutti i suoi risparmi e dopo cinque anni li ritrova distrutti

Una volta i risparmi si nascondevano nel materasso; oggi, invece, tutti li depositano in banca. Sarebbe meglio dire, però, quasi tutti: a Deyang, località della provincia del Sichuan, in Cina, un pensionato di 67 anni di nome Wu Chen nel 2010 ha pensato bene di nascondere tutti i suoi risparmi in una busta di plastica per poi seppellirli in casa, convinto che andare in banca ad aprire un conto sarebbe stato troppo complicato e poco conveniente per lui.

Come riporta il Daily Mail, però, Wu Chen purtroppo non si è reso conto che la busta utilizzata per nascondere il denaro fosse biodegradabile: così, dopo qualche anno, quando ha provato a recuperare il denaro, ha scoperto che la maggior parte delle banconote si era ormai rovinata a causa della muffa e dei vermi.

“Era il mio fondo pensione – ha raccontato l’uomo ai media locali – erano tutti i miei risparmi, guadagnati lavorando come pescatore”. In totale, Wu Chen aveva seppellito 35.000 yuan, pari a circa 4.500 euro: l’uomo in seguito si è rivolto alla banca della sua città per capire se avesse potuto cambiare quei soldi. Purtroppo, però, molte banconote erano troppo rovinate e non è stato dunque possibile recuperarle. In totale, gli impiegati della banca sono riusciti a salvare circa la metà della somma, ossia 21.000 yuan, pari a circa 2.700 euro.

Non è la prima volta che in Cina un anziano seppellisce i propri risparmi per timore di affidarsi alle banche: lo scorso agosto a una signora è accaduta la stessa cosa, ossia dopo anni ha provato a recuperare i risparmi che aveva seppellito, pari a 100.000 yuan (circa 13.000 euro), per scoprire che purtroppo erano marciti.