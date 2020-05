Jason Momoa lancia la mascherina ispirata al suo tattoo

Jason Momoa torna protagonista sui social con una nuova iniziativa di beneficenza. L’attore di Aquaman e Game Of Thrones ha recentemente lanciato le nuove mascherine contro il Covid-19 ispirate al tatuaggio tribale che sfoggia sul braccio sinistro.

Le mascherine sono state realizzate dalla società di Jason Momoa On The Roam, che normalmente produce materiale per scalare. Come molte altre aziende, anche quella di Momoa in questo particolare momento ha momentaneamente convertito la produzione, stringendo una collaborazione con le aziende So iLL e Snake Bite Co.

Si tratta di mascherine lavabili realizzate nelle varianti di colore nero e rosa, entrambe caratterizzate dall'inconfondibile tattoo dell'attore. Il prezzo è di 21,99 dollari e acquistandole, oltre a poter "sfoggiare" una parte del proprio idolo, si contribuisce a fare del bene.

Momoa ha raccontato con orgoglio sui social che si tratta di una iniziativa di beneficenza, spiegando: “Volevamo creare una mascherina per aiutare la lotta al COVID e raccogliere fondi per beneficenza”.

(Credits photo: Instagram/prideofgypsies)