Morto il papà di Ben Stiller, noto comico

Il grande attore comico Jerry Stiller è venuto a mancare all'età di 92 anni. A dare la triste notizia su Twitter è il figlio Ben Stiller che scrive:

"Sono triste: mio padre, Jerry Stiller, è morto per cause naturali. Era un grande papà e nonno, oltre che il marito più devoto, sposato con Anne per 62 anni. Ci mancherà molto. Ti voglio bene papà”.

I’m sad to say that my father, Jerry Stiller, passed away from natural causes. He was a great dad and grandfather, and the most dedicated husband to Anne for about 62 years. He will be greatly missed. Love you Dad. pic.twitter.com/KyoNsJIBz5 — Ben Stiller (@RedHourBen) May 11, 2020

Jerry Stiller è noto per aver interpretato il ruolo del padre Frank di George Costanzas, nel Seinfeld della NBC (la performance gli è valsa una nomination agli Emmy come miglior attore ospite in una serie comica nel 1997) e in seguito Arthur Spooner nella serie comica della CBS The King of Queens. Ha anche recitato in numerosi film con suo figlio Ben, tra cui Zoolander, Heavyweights, Hot Pursuit, The Heartbreak Kid e Zoolander 2.

Nato a New York City, Jerry si è laureato presso l'Università di Syracuse e ha studiato teatro anche all'HB Studio nel Greenwich Village. Stiller fece il suo debutto a Broadway nel 1954 nella commedia musicale The Golden Apple, continuando a guadagnare ruoli in numerose produzioni a Broadway.

Ha debuttato sullo schermo nel 1956 in un frammento di Studio One a Hollywood. Fu durante questo periodo che Jerry incontrò sua moglie Anne nell'ufficio di un agente di casting. Fu Jerry a convincere l'attrice a cimentarsi nella commedia, e così si unirono alla compagnia di Chicago The Compass Players.

Agli inizi della carriera, Stiller e sua moglie Anne Meara, che si sposarono nel 1954, formarono, negli anni '60 e '70, un duo comico di grande successo, noto come Stiller e Meara, collezionando 36 apparizioni in The Ed Sullivan Show, e condividendo una stella sulla Hollywood Walk in Fame, premiata nel 2007.

Anne e Jerry sono stati sposati per 62 anni prima della morte di lei nel 2015. Hanno avuto due figli, i noto attori Ben e Amy Stiller, e due nipoti.