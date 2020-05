Gianluca Vacchi annuncia sui social che diventerà papà: il video spopola in rete

Ieri, 10 maggio, in tantissimi (vip compresi) hanno pubblicato sui social foto e video per celebrare la Festa della Mamma. Ma qualcuno ha colto l'occasione per fare un annuncio davvero speciale.

Si tratta di Gianluca Vacchi, che è apparso in video con la sua fidanzata Sharon Fonseca e, rivolgendosi agli oltre 15 milioni di follower che seguono il suo profilo, dopo aver dedicato un primo pensiero a sua madre, ha annunciato a sorpresa che aspettano un bimbo.

"Oggi è la festa della mamma e ovviamente i miei primi pensieri vanno a mia mamma. Voglio dire anche che la mamma perfetta per mio figlio è Sharon. E sono molto felice di annunciare e condividere con voi la notizia: io e Sharon aspettiamo un bambino e lei sarà la mamma che ho sempre sognato per il mio bambino”.

Gianluca Vacchi (52 anni) e la bella venezuelana di 24 anni si frequentano dalla primavera del 2018 e, a quanto pare, hanno deciso che è arrivato il momento di fare questo passo importante. La paternità riuscirà a cambiare le abitudini dell'incontenibile Mr. Enjoy?

(Credits photo: Instagram/gianlucavacchi)