In Svizzera riaprono le scuole: gel e mascherina per tutti

In Svizzera si torna a scuola, ma sempre con molte precauzioni. Riaprono le scuole primarie e secondarie di primo grado e riprendono le lezioni in aula per gli studenti fino a 15 anni di età, dopo la sospensione didattica durata quasi due mesi.

La Svizzera ha registrato finora 30.305 casi di contagio e 1.833 morti, secondo il bilancio della Johns Hopkins University; per questo nei cantoni più colpiti dal Covronavirus, Ticino e Romandia, saranno adottate misure specifiche. La consigliera di Stato Silvia Steiner, presidente della Dpce - Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione - ha garantito il rispetto assoluto delle raccomandazioni dell’Ufficio federale della sanità pubblica.

Per assicurare lo svolgimento della pubblica educazione ogni scuola rispetterà le misure di distanziamento sociale e igiene. Nelle scuole elementari le classi torneranno a far lezione in aula con frequenza parziale: quattro mezze giornate o due intere, e con metà di una sezione di venticinque allievi. Lo stesso accadrà nelle scuole per l'infanzia, ma con frequenza facoltativa. Saranno limitati i contatti durante la ricreazione e sospesi i servizi mensa.