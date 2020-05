Como, esplode villetta: morto un ragazzo di 21 anni

Erano appena passate le 6 del mattino nella frazione di Andrate, quando una violenta esplosione ha squarciato la tranquillità di una giornata di primavera. Forse una fuga di gas, ma le indagini dei vigili del fuoco proseguono. All'interno della villetta a Fino Mornasco, in provincia di Como, ha perso la vita un ragazzo di 21 anni.

Dopo il tragico incidente avvenuto all'alba di questa mattina, i vigili del fuoco si sono subito attivati per mettere in sicurezza l'edificio che risulta sventrato dallo scoppio. Gli abitanti della frazione di Andrate di Fino Mornasco sono stati svegliati dal forte rumore di un'esplosione e hanno poi visto una colonna di fumo nero alzarsi dall'abitazione coinvolta.

La potente deflagrazione ha prodotto diversi danni, scaraventando mobili, calcinacci e oggetti vari a decine di metri di distanza, aprendo una voragine nella facciata, e provocando problemi anche alle abitazioni adiacenti. Subito dopo il boato, nei locali è divampato un incendio.

Per il giovane, che aveva qualche problema di disabilità, non c'è stato nulla da fare, lievi ferite per il padre, mentre la madre al momento dell'esplosione non era presente perché già al lavoro.