Dopo due mesi di quarantena, un papà riabbraccia la sua bambina malata di leucemia

La piccola Mila ha solo 4 anni e sta già combattendo la battaglia più dura della sua vita, quella contro la leucemia. Proprio in questo periodo la bimba ha dovuto affrontare un ciclo di chemioterapia e, a causa dell’emergenza Coronavirus, è dovuta stare lontana dal suo papà, Scott Sneddon: l’uomo, infatti, è stato costretto a continuare a lavorare anche durante il lockdown e per questo motivo ha preferito non stare in contatto con la figlia, nel timore di poterla contagiare con il Covid-19. Ogni sera, però, passava a salutarla, anche se da lontano.

Qualche settimana fa la madre di Mila, Llynda Sneddon, ha scattato una foto che ritrae la figlia e il marito mentre si parlano e si sorridono attraverso il vetro della finestra della loro casa a Falkirk, in Scozia: l’immagine di padre e figlia costretti a restare lontani e separati da un vetro ha fatto il giro del web scatenando la commozione generale.

Oggi Scott e Mila tornano a far commuovere tutti: l’uomo, infatti, dopo due mesi ha potuto riabbracciare la sua piccola. Non ce la faceva più a stare lontano da lei, così ha chiesto al suo datore di lavoro due settimane di ferie per mettersi in autoisolamento e assicurarsi di non avere il Covid-19. Alla fine della sua quarantena, l’uomo ha potuto così tornare a casa e riabbracciare finalmente la sua Mila, che si è emozionata fino alle lacrime.

Remember Mila Sneddon? The 4 year-old girl has been separated from her dad since lockdown. She was going through chemo; he had to keep going to work. For almost 2 months, this is as close as they could get.



Well, we have some good news! More on @itvnews tonight. pic.twitter.com/46sDVFsCpS