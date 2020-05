Ecco come potremmo trovare i ristoranti alle riaperture

La curva dei contagi in discesa fa ben sperare e ha incoraggiato molte Regioni a pressare il governo per una riapertura anticipata già dal prossimo 18 maggio.

In una recente intervista, il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia ha lasciato intendere che il governo sarebbe favorevole a puntare sulla differenziazione territoriale. Per una conferma ufficiale, però, bisognerà attendere la firma del nuovo Dpcm, a seguito del rilascio dei protocolli di sicurezza elaborati dal Comitato tecnico-scientifico insieme all'Inail.

Ma quali potrebbero essere le regole per la riapertura di ristoranti, bar, parrucchieri, centri estetici e negozi di abbigliamento?

Ecco le prime ipotesi per quanto riguarda le regole che dovranno essere osservate da bar e ristoranti:

i locali avranno una capienza limitata , dal momento che per ogni cliente dovrà essere previsto uno spazio di 4 metri quadrati e una distanza di due metri tra i singoli tavoli.

, dal momento che per ogni cliente dovrà essere previsto uno spazio di 4 metri quadrati e una distanza di due metri tra i singoli tavoli. L'uso dei separatori in plexiglass consentirà probabilmente di ridurre la distanza tra clienti ad un metro e mezzo.

consentirà probabilmente di ridurre la distanza tra clienti ad un metro e mezzo. Sarà incentivato l'utilizzo di spazi esterni .

. Sarà probabilmente obbligatoria la prenotazione .

. Per quanto riguarda l'uso di mascherine, i dipendenti dovranno indossarla sempre (anche in cucina), mentre per i clienti sarà obbligatoria prima e dopo il pasto.

Ecco invece le regole ipotizzate per quanto riguarda parrucchieri, estetisti e negozi:

il numero di clienti ammessi contemporaneamente potrebbe essere calcolato in base alle dimensioni del locale.

contemporaneamente potrebbe essere calcolato in base alle dimensioni del locale. In caso di doppia porta, bisognerà differenziare entrata e uscita , altrimenti sarà responsabilità del titolare evitare che i clienti possano incrociarsi.

, altrimenti sarà responsabilità del titolare evitare che i clienti possano incrociarsi. Saranno obbligatori la sanificazione quotidiana dei locali e l'uso di guanti e mascherina per tutti.

In particolare per estetiste, barbieri e parrucchieri (oltre all'uso di dispositivi di protezione) saranno obbligatori la prenotazione degli appuntamenti e la sanificazione degli strumenti comuni (come spazzole e poltrone) dopo ogni utilizzo.

(Credits photo: Getty)