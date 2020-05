Ryanair annuncia la riattivazione del 40% dei voli da luglio: ecco come si viaggerà

Ryanair ha annunciato di essere pronta a ripartire dopo due mesi di stop forzato a causa dell'emergenza sanitaria.

In una nota ufficiale della compagnia irlandese low cost si legge che la ripartenza avverrà a partire dal 1° luglio, con la riattivazione del 40% dei voli. In questo modo Ryanair tornerà a garantire 1000 viaggi al giorno (a fronte degli attuali 30), arrivando a coprire il 90% delle sue rotte europee. Il riavvio dell'attività sarà organizzato nel rispetto delle restrizioni dei governi sui viaggi all'interno dell'UE.

Eddie Wilson, AD della compagnia, ha dichiarato che con la sua ripresa, "Ryanair contribuirà a riavviare l'industria turistica europea", consentirà alle persone di tornare al lavoro e riunirà amici e famiglie.

Ma come cambierà il nostro modo di viaggiare in aereo?

Innanzitutto sarà obbligatorio (per passeggeri e personale di bordo) l' uso di mascherine .

. Bisognerà evitare assembramenti .

. Sarà vietato l' uso di contanti a bordo.

a bordo. Prima dell'imbarco verrà misurata la temperatura e bisognerà compilare un modulo con tutte le informazioni sul proprio viaggio (poi fornite ai governi europei).

e bisognerà con tutte le informazioni sul proprio viaggio (poi fornite ai governi europei). Il check-in si potrà fare solo online, con download della carta d'imbarco sullo smartphone.

si potrà fare solo online, con download della carta d'imbarco sullo smartphone. Nei terminal sarà incentivato il regolare lavaggio delle mani e l'uso di igienizzanti.

Ryanair, comunque, non sarà l'unica compagnia a riprendere l'attività da e per l'Italia. Anche se non è ancora possibile viaggiare per "turismo", con l'avvio della Fase 2 anche la compagnia olandese KLM ha già riattivato alcuni voli e Qatar Airways lo sta facendo gradualmente.

