Trump, scontro con una giornalista sulle vittime da Covid: "Lo chieda alla Cina"

"Lei ha ripetuto, più volte, che gli Stati Uniti stanno lavorando meglio di altri paesi sui test. Perché è così importante? Perché per lei è diventata una gara mondiale, nonostante gli americani stiano morendo ogni giorno? E ogni giorno vediamo crescere il numero di nuovi casi?" Questa è la domanda che la giornalista Weijia Jiang, inviata alla Casa Bianca per la CBS e di origini asiatiche, ha fatto al presidente Donald Trump durante una conferenza stampa sul Covid-19.

La risposta di Trump non si è fatta attendere e come spesso capita è stata di cattivo gusto. "Questa è una domanda che dovrebbe fare alla Cina, non a me. Faccia alla Cina questa domanda", riferendosi alla responsabilità della pandemia. La giornalista è rimasta interdetta e ha voluto sapere perché proprio lei, che è di origini cinesi, avrebbe dovuto farlo, leggendo nelle parole di Trump una nota negativa. Ma il presidente degli Stati Uniti ha minimizzato ed è passato oltre con altre domande, mettendo a tacere la giornalista. Ad un tratto, si gira e se ne va, chiudendo così la conferenza stampa.

Qui potete vedere il video.