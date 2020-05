Organizza un barbecue in famiglia: il vicino fa irruzione e lo colpisce con un'ascia

Ha fatto irruzione, con un'ascia in mano, in casa del vicino e lo ha aggredito, perché stava facendo troppo rumore. È successo a Sutri, in provincia di Viterbo: la vittima, un uomo di nazionalità rumena di 46 anni, è stata ferita al collo e al volto, e ha riportato anche un taglio di 6 cm alla gola. L'aggressore, un pregiudicato di 57 anni, è stato arrestato e ora è ai domiciliari in attesa di processo. L'accusa è di tentato omicidio aggravato.

Tra i due non scorreva buon sangue, già in passato c'erano stati dei diverbi. Da quanto si apprende, il 46enne stava tagliando la legna nel cortile condominiale al fine di fare un barbecue in famiglia: infastidito, il 57enne gli avrebbe detto di smettere. E così l'uomo ha fatto: per evitare discussioni, ha posato l'ascia ed è rientrato nella sua abitazione. Evidentemente questo non è bastato per placare la sua ira, ha preso l'ascia ed è entrato della casa del vicino per aggredirlo. Fortunatamente, non è riuscito a colpire bene il malcapitato.

Sul posto, sono subito arrivate le Forze dell'Ordine, che hanno preso l'aggressore. Un'ambulanza ha portato la vittima in ospedale dove è stato medicato con dei punti di sutura alla gola. Ora si attende l'interrogatorio di garanzia davanti al giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Viterbo.