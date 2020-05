Twitter annuncia che i suoi dipendenti potranno lavorare da casa "per sempre"

Twitter ha annunciato in una nota ufficiale pubblicata sul suo blog che i propri dipendenti potranno continuare a lavorare da casa "per sempre", anche quando l'emergenza sanitaria sarà finita.

Nella nota l'azienda riconosce che lo smart working è una modalità di lavoro che funziona e gli ultimi due mesi di attività da remoto lo hanno ampiamente dimostrato. Per questo motivo l'azienda scrive: "Se i nostri dipendenti sono in un ruolo e in una situazione che consente loro di lavorare da casa e se vogliono continuare a farlo per sempre lo renderemo possibile».

Va specificato comunque che la decisione finale spetta al singolo dipendente. Perché gli uffici di Twitter riapriranno certamente le porte per chi invece, al termine dell'emergenza, volesse tornare a lavorare in ufficio.

Twitter, dopo aver promosso il lavoro da casa lo scorso 2 marzo, lo ha reso obbligatorio a partire dall'11 marzo. Per l'azienda garantire la sicurezza dei propri collaboratori è considerata una priorità, per questo ha anche annullato tutti i viaggi di lavoro fino a settembre e ha rimandato tutti gli eventi previsti per il 2020.

(Credits photo: Getty)