Pizzaiolo devasta il suo locale a martellate: "Grazie Covid-19"

Un imprenditore di Ploaghe, un comune della provincia di Sassari (in Sardegna), ha sfogato contro il suo stesso locale la rabbia e la frustrazione per la crisi dovuta alla lunga chiusura forzata.

Pizzaiolo da molti anni, il professionista, che negli anni passati ha anche partecipato a diversi campionati nazionali e mondiali con ottimi piazzamenti, ha afferrato una mazza e ha cominciato a colpire il bancone del locale distruggendolo al grido di "Grazie Covid-19".

Nei giorni scorsi l'imprenditore aveva anche svenduto online arredi e attrezzature del locale, diventato per lui un costo eccessivo da sostenere.

Come riportato da alcune testate locali, l'uomo ha ripreso la scena e l'ha postata sui social. Ma, stupito dal clamore sollevato dal suo video, ha tenuto a precisare che non si tratta di una protesta.

Il pizzaiolo ha spiegato che, non potendo più sostenere i costi, ha deciso di disfarsi della struttura per dedicarsi all'altro locale che gestisce e che (ha rassicurato) non intende distruggere.

(Credits photo: Getty)