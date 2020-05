Coppia costruisce un parco giochi per i bimbi dei vicini senza giardino

Il coronavirus ha reso molte più persone disponibili e gentili verso gli altri. E' successo anche in Galles a una coppia che ha costruito un parco giochi all'aperto per una famiglia con tre bambini piccoli, utilizzando una porzione del loro giardino. Amanda Evans e Carl Fackrell sono i vicini di casa di Danielle Spooner e insieme hanno lavorato per creare uno spazio in cui i suoi tre bambini potessero giocare all'aperto in sicurezza.

Danielle Spooner e il compagno Jason Lowe vivono in un appartamento con due camere da letto, con il loro figlio di tre anni e due gemelli di 18 mesi e non avevano spazio esterno per i loro bambini. Durante il lockdown, anche in Galles, i parchi pubblici erano chiusi, il che significa non poter più far uscire i propri figli. Con il permesso della mamma, i vicini Amanda Evans e Carl Fackrell hanno così trovato una soluzione. Hanno deciso di trasformare l'area inutilizzata all'aperto della loro abitazione in un parco giochi, completo di trampolino, piscina e macchinine.

Hanno costruito il parco in meno di due giorni e per meno di 100 sterline, in gran parte usando materiali di riciclo. Una grande gioia per i bambini che hanno subito iniziato ad utilizzare l'area verde messa a loro disposizione.