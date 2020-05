Reunion virtuale di "Ritorno al Futuro": Marty McFly e Doc di nuovo insieme

Chi non si ricorda gli indimenticabili Michael J. Fox, Christopher Lloyd e Lea Thompson, ovvero Marty, Doc e Lorraine? Gli attori della saga cult Ritorno al futuro, che quest'anno compie 35 anni, si sono ritrovati virtualmente con lo scopo di raccogliere fondi per il Center for Disaster Philanthropy, per il progetto no profit HOPE. Gli attori sono stati ospiti di Josh Gad su YouTube, per la sua serie web Reunited Apart. Un appuntamento seguitissimo sul web, che ha visto anche la reunion virtuale del cast di un altro grande successo degli anni '80, i Goonies. Nel corso della videochiamata sono apparsi inoltre Robert Zemeckis, scrittore e regista della trilogia, il co-sceneggiatore Bob Gale, il compositore Alan Silvestri e il cantautore della colonna sonora di Ritorno al futuro, Huey Lewis. In aggiunta allo splendido gruppo anche J. J. Abrams, grande fan della trilogia e noto produttore e regista.

Tra i momenti più divertenti sicuramente quando il cast ha ricreato alcune celebri scene della trilogia. Michael J. Fox e Christopher Lloyd ricreano la scena nella quale Marty si rende conto che la versione giovanile di sua madre ha una cotta per lui, invece che per il suo futuro padre: "Aspetta un attimo Doc. Stai cercando di dirmi che mia madre ha una cotta per me? Questo è pesante". "Di nuovo quella parola. Pesante. Perché le cose sono così pesanti nel futuro? C’è qualche problema con l’attrazione gravitazionale della Terra o qualcosa del genere?".