La PlayStation 5 arriverà prima di Natale, è ufficiale

In occasione del recente report finanziario relativo all’anno fiscale 2019 Sony ha smentito i rumors che parlavano di un rinvio del lancio a causa della pandemia, confermando che la PlayStation 5 arriverà sul mercato prima di Natale (per l'esattezza per "l’holiday season 2020"), come da programma.

Sony ha parlato anche delle vendite degli ultimi 12 mesi. A quanto pare è stato registrato un calo del 14% da imputare proprio al crescente interesse verso la nuova PS5. Nonostante ciò, quello appena trascorso è stato un anno da record (il secondo migliore di sempre), con 110 milioni di console vendute e quasi 245milioni di giochi (esclusi quelli solo digitali).

Anche lo sviluppo dei giochi first party sta procedendo senza rallentamenti. In occasione del report a tal proposito è stato anche annunciato il nuovo brand PlayStation Studios che caratterizzerà la schermata iniziale dei prossimi giochi (probabilmente ciò avverrà già con The Last of Us Parte II e Ghost of Tsushima).

Di sicuro nei prossimi giorni ci saranno altri aggiornamenti sulla tanto attesa nuova console.

Credits photo: blog.it.playstation.com