Ambulanza si ferma in riva al mare per esaudire il desiderio di un malato: la foto commuove

Desiderava vedere il mare, così i volontari della Croce Rossa Italiana (Comitato di Mascalucia), che lo stavano accompagnando in ospedale, hanno deciso di accontentarlo. Hanno fermato l'ambulanza davanti alla spiaggia e hanno aperto le porte.

È successo in un comune in provincia di Catania. Il protagonista di questa storia, insieme ai volontari della Croce Rossa Italiana, è Nino, un malato oncologico. L'anziano ha potuto respirare un po' di brezza marina, come aveva tanto desiderato, e per questo si è detto "rinato" e "felice".

Una foto di quel momento così toccante, che immortala un piccolo gesto di grande umanità da parte dei volontari, è stata postata sul profilo Facebook della Croce Rossa Italiana - Comitato di Mascalucia. L'immagine ha commosso il web ed è stata ricondivisa dagli utenti, ricevendo tantissimi commenti di apprezzamento e ringraziamento.

Nella didascalia del post si legge: "Questo è il tempo della gentilezza, un tempo nel quale anche i piccoli gesti fanno una grande differenza. Gesti come quello dei Volontari della Croce Rossa Italiana - Comitato di Mascalucia che hanno voluto regalare a un paziente una piccola pausa in riva al mare".

(Credits photo: Facebook/ItalianRedCross)