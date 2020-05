Silvia Romano scrive su Facebook: "Non arrabbiatevi per difendermi"

Silvia Romano, la giovano cooperante milanese liberata in Somalia dopo 18 mesi di prigionia, ha scritto un lungo post sul suo profilo Facebook (ormai visibile soltanto ai suoi contatti).

Nel suo post Silvia ringrazia tutti gli amici rimasti vicini a lei con il cuore in tutto questo tempo, ma anche i conoscenti e gli sconosciuti che le hanno dedicato un pensiero o hanno supportato i suoi familiari "in modo così speciale e inaspettato": «scoprire quanto affetto gli avete dimostrato per me è stato ed è solo motivo di gioia, sono stati forti anche grazie a voi e io sono immensamente grata per questo».

La ragazza ha raccontato che non vedeva l'ora di scendere da quell'aereo per riabbracciare le persone più importanti della sua vita, indipendentemente dai cambiamenti avvenuti in questi mesi. Silvia scrive: «Sentivo che loro e voi avreste guardato il mio sorriso e avreste gioito insieme a me perché alla fine io sono viva e sono qui».

Il post si conclude con un appello: «Vi chiedo di non arrabbiarvi per difendermi. Il peggio per me è passato. Godiamoci questo momento insieme».

(Credits photo: corriere.it)