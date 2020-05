Tutte le indicazioni per la ripartenza di parrucchieri e centri estetici

Da lunedì 18 maggio dovrebbero riaprire molte attività. Tra queste ci sono parrucchieri e centri estetici, che hanno subito un grande colpo con il lockdown degli ultimi mesi. I servizi di cura alla persona, infatti, sono ritenuti ad alto rischio di contagio per l'impossibilità, intrinseca nel mestiere, di mantenere la distanza di sicurezza.

L'Inail e l'Istituto Superiore di Sanità hanno stilato le linee guida per la ripartenza del settore estetico. "Non sono regole vincolanti - dice il presidente dell'Inail - sarà il governo con le parti sociali a operare la sintesi tra i vari interessi in gioco".

Ecco come si potrà andare dal parrucchiere nella Fase 2:

- distanza di almeno 2 metri tra una postazione e l'altra

- lo shampoo sarà obbligatorio

- non si potranno più leggere riviste e giornali nell'attesa del proprio turno

- i clienti dovranno aspettare fuori dal negozio

- orario prolungato

- prenotazione obbligatoria con indicazione dei trattamenti da fare

- barriere di separazione all'interno del negozio

- misurazione della temperatura dei clienti

- preferenza dei pagamenti con bancomat

- consegna di un sacchetto dove inserire i propri effetti personali

- dotazione di mascherina, guanti e grembiuli monouso

- le postazioni verranno sanificate a ogni utilizzo

- nei centri estetici non potranno essere aperti le saune, bagno turco e vasche idromassaggio

- possibilità di aprire anche di domenica e di lunedì

A proposito dell'ultimo punto, l'Inail precisa: "Al fine di garantire l'accessibilità ai servizi dopo un lungo periodo di chiusura e in considerazione delle misure da adottare, che verosimilmente ridurranno il numero di trattamenti in contemporanea, è opportuno prevedere la possibilità di permettere deroghe ai giorni di chiusura e consentire l'estensione degli orari di apertura dei locali".

Le indicazioni di Governo potranno essere diverse da Regione a Regione, in base alla situazione di contagio.