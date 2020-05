Il video più bello di oggi è questo: qualcosa è andato storto quando la luce si è spenta...

In tempi di lockdown, ognuno passa il tempo come può. C'è chi si mette ai fornelli, chi divora serie tv e libri e chi, invece, decide di alleviare la quarantena organizzando uno spettacolino dentro le mura di casa. Proprio come hanno fatto due bambini, probabilmente fratelli. Hanno preso i braccialetti che si illuminano al buio, tipici delle feste, li hanno legati uno dietro all'altro e hanno ricostruito il profilo della loro figura. A luce spenta, hanno iniziato a ballare, creando un effetto molto particolare.

Però a un certo punto qualcosa è andato storto. A uno dei bimbi si stacca la fascetta centrale... e il risultato è davvero esilarante. Il padre, che li stava riprendendo, non riesce a smettere di ridere.

Guardate anche voi il video divertente.