Stanotte Marte e la Luna (sembreranno) uno accanto all'altra

Il cielo di maggio sta per offrirci un nuovo spettacolo che vedrà la Luna e Marte protagonisti di una bellissima congiunzione astrale, resa ancora più speciale dalla presenza di Giove e Saturno.



Nella notte tra il 14 e il 15 maggio, volgendo gli occhi al cielo intorno alle 5 del mattino, dalla Terra sembrerà di vedere la Luna e Marte più vicini che mai. Ovviamente si tratterà di una questione di prospettiva, dal momento che i due corpi celesti saranno comunque decisamente lontani tra loro.

Ma, come abbiamo detto, non si tratta dell'unica cosa da osservare. Nella stessa porzione di cielo saranno infatti visibili anche Giove e Saturno che ci appariranno come due puntini molto luminosi.

Va detto infatti che Giove, per luminosità, si posiziona al quarto posto dopo il Sole, la Luna e Venere. Marte, che invece è solo l'ottavo in classifica, raggiungerà il sua massima luminosità il 13 ottobre, ma sarà comunque ben visibile in questa imperdibile occasione.