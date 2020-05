Palio di Siena annullato per il virus: "impossibile garantire misure di sicurezza"

Quest'anno il Palio di Siena non si terrà. La decisione "sofferta ma unanime" è stata presa al termine di un incontro tra il sindaco di Siena Luigi De Mossi, il Magistrato delle Contrade, i Priori, il Decano dei Capitani, il suo vice, il Prefetto Armando Gradone e il Questore Costantino Capuano.

Inizialmente l'amministrazione aveva pensato ad un posticipo del Palio in onore della Madonna di Provenzano al 22 agosto (invece del 2 luglio) e del Palio dell’Assunta al 26 settembre (invece del 22 agosto). Poi si era pensato ad un unico Palio. Ma alla fine l'incertezza e le restrizioni dovute all'emergenza coronavirus hanno fatto protendere per la più saggia decisione dell'annullamento. Non accadeva dagli anni della Seconda guerra mondiale.

È stato il sindaco Luigi De Mossi ad annunciarlo, spiegando: «In queste condizioni non è possibile celebrare la Nostra Festa. Il Palio è una festa di popolo e in questo momento, con queste condizioni non la si può vivere. Il controllo sul distanziamento sociale sarebbe impossibile. Avevamo tenuto una porta aperta, pensando di rimandare la decisione, ma adesso era arrivato il momento di scegliere: la città e i senesi hanno bisogno di certezze».

