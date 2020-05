Sarah Michelle Gellar e il marito: 20 anni d'amore

Sarah Michelle Gellar e Freddie Prinze Jr sono la certezza vivente che l'amore esiste. Entrambi bellissimi, entrambi attori, entrambi innamoratissimi l'uno dell'altra. La star di Buffy e il marito stanno insieme da 20 anni e hanno due bambini, Charlotte e Rocky. In questo periodo di quarantena, la coppia condivide sui social momenti di vita e, come tutti i genitori del mondo, sono alle prese con i figli a casa da scuola. E non tutto è rosa e fiori... tanto che l'attrice ha pubblicato uno scatto in cui si capisce alla perfezione il loro stato d'animo.

Nella foto, la coppia appare disorientata, sfinita e anche un po' terrorizzata. Nella didascalia si legge: "Questo riassume il giorno 63000 di quarantena e scuola da casa (non chiedetemi che giorno della settimana sia)".

I due si conoscono da 20 anni e tra di loro non c'è mai stato un momento di esitazione. Hanno anche recitato insieme nel 1997 nel film "I Know What You Did Last Summer" e nel 2002 in "Scooby-Doo".

Recentemente, Sarah ha raccontato il loro primo incontro. Dovevano cenare con un amico in comune, che ha perso il volo e non si è presentato alla cena. La serata andò ugualmente bene, anzi... da allora i due non si sono più lasciati.

Molto forte ancora è l'amicizia tra l'attrice e Selma Blair, nata dopo aver girato "Cruel Intentions". Selma, affetta da sclerosi multipla, si fida molto della sua amica e la ritiene un vero e proprio angelo.